Nghệ An chuẩn bị thi công tuyến đường ven biển đi qua thị xã Cửa Lò

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535.

Chiều dài tuyến là 7,5 km. Điểm đầu giao với QL.46 huyện Nghi Lộc, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thuộc khu vực Cửa Hội. Dự án thuộc nhóm B, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có bề rộng nền đường 12m. Tổng mức đầu tư dự án là 521 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 260 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 261 tỷ đồng.

Dự án sẽ được triển khai thi công trong quý I/2020.

Hướng tuyến dự án đường ven biển đoạn từ điểm giao QL 46 đến Tỉnh lộ 535 (KM76+00-KM83+500). Ảnh: Thu Huyền

Tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An đoạn từ Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500) khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Nghệ An và kết nối với mạng lưới đường bộ ven biển của cả nước; kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.