Xây dựng Đảng ‏Nghệ An chuyển giao 8 tổ chức cơ sở Đảng về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh‏ ‏Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2961-QĐ/TU về chuyển giao tổ chức Đảng. ‏

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuyển giao 8 tổ chức cơ sở Đảng và toàn bộ đảng viên trực thuộc các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

‏8 tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bao gồm: Đảng bộ Vườn Quốc gia Pù Mát (gồm 67 đảng viên); Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (gồm 128 đảng viên); Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh (gồm 318 đảng viên); Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (gồm 135 đảng viên); Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An (gồm 50 đảng viên); Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An (gồm 67 đảng viên); Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (gồm 82 đảng viên) và Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An (gồm 84 đảng viên).‏

‏Với việc tiếp nhận 8 tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định 2961-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An sẽ có 70 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 47 Đảng bộ, 23 chi bộ với gần 7.400 đảng viên.‏