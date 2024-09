Nghệ An có 13 hồ chứa nằm ở mức báo động

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn Nghệ An có 13 hồ chứa đang ở mức báo động 1 (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn).

Theo báo cáo của Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc, tính đến thời điểm này, đơn vị có 9/23 hồ chứa nằm mức báo động 1, gồm các hồ chứa Khe Thần, hồ Bà Hảo huyện Quỳnh Lưu, hồ Bàu Da huyện Diễn Châu, hồ Quản Hài, hồ Xuân Nguyên, hồ Đồn Húng, hồ Mả Tổ, hồ Nhà Trò huyện Yên Thành, hồ Bàu Đá huyện Đô Lương.

Hồ chứa Quán Hài thuộc xã Phúc Thành, huyện Yên Thành có dung tích gần 5 triệu m3, hiện nay nước đã đầy hồ và chảy qua tràn chính với mức nước cao trên 0,9 mét.

Đại diện Công ty TNHH-MTV thủy lợi Bắc cho biết: Thời điểm này, chúng tôi túc trực theo dõi mực nước, giám sát hiện trạng đập, không cho người dân đi qua tràn xả nước; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình mực nước, thông báo với chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp ứng phó.

Ông Trần Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: Trước tình hình hồ chứa đầy nước, xã đã cử các lực lượng phối hợp với đơn vị thủy lợi túc trực tại hồ chứa Quán Hài, thường xuyên thông tin trên hệ thống loa phóng thanh tình hình mực nước và kế hoạch cần di dời đến nơi an toàn. Đặc biệt, xã đã chuẩn bị các vật dụng, thiết bị, phòng chống bão lụt, dự trữ lương thực, thực phẩm cung ứng cho bà con.

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết thêm: Địa bàn huyện Yên Thành hiện có 5 hồ chứa nằm trong tình trạng báo động 1. Huyện đã chỉ đạo các xã vùng hồ chứa xây dựng phương án cụ thể để ứng phó, cử các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ tại hồ, kiểm tra mực nước, thân đập. Chuẩn bị các phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, địa bàn do Công ty TNHH-MTV thủy lợi Nam phụ trách, tính đến thời điểm này, đơn vị có 4/13 hồ chứa nằm ở mức báo động 1, gồm các hồ Nghi Công, hồ Khe Quánh huyện Nghi Lộc, hồ Thành, hồ Tràng Đen huyện Nam Đàn.

Ông Bùi Văn Hào - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH-MTV thủy lợi Nam cho biết: Đơn vị đã lên phương án bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ quản lý, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý những nguy cơ gây mất an toàn cho công trình.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi cho biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa lớn nhỏ, trong đợt mưa vừa qua có 51 hồ chứa đầy nước, trong đó có 13 hồ chứa nằm mức báo động 1. Nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, các địa phương cùng đơn vị thủy lợi cử các lực lượng vận hành, túc trực 24/24h, đối với các hồ chứa lớn, thường xuyên quan trắc mực nước, kiểm tra hệ thống đo mưa, hệ thống tự động mở cửa tràn... nhằm đảm bảo an toàn.