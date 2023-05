Nghệ An có 15 doanh nghiệp xuất hàng sang Nhật

(Baonghean.vn) - Hiện có 15 doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Nhật Bản tại Nghệ An xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản.

Báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy: Đứng đầu là Công ty TNHH May An Nam Matsuoka với 4 tháng đầu năm xuất khẩu sang Nhật đạt 11.291 nghìn USD, tiếp đó là Công ty TNHH MLB Tenergy với mặt hàng dệt may đạt kim ngạch 7.415 nghìn USD; Công ty CP sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương kim ngạch đạt 6.887 nghìn USD với sản phẩm viên nén gỗ; Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An xuất khẩu đạt 1.187 USD; Công ty TNHH Viet Glory xuất khẩu đạt 621 nghìn USD; Công ty TNHH thực phẩm Hakumatsu Việt Nam (xuất khẩu muối) kim ngạch đạt 157,8 nghìn USD...

Các doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam, Công ty khai thác đá vôi Ybashi Việt Nam, Công ty Nagoya Việt Nam Industry, Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam (viên nén gỗ), Công ty Kido Vinh, Công ty CP may Minh Anh (Đô Lương), Công ty CP Nafoods Group, Công ty CP may Vinatex Hoàng Mai, Công ty CP muối Việt Nam... mỗi đơn vị xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10.000 - 200.000 USD.

4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang Nhật Bản đạt hơn 30 triệu USD. Các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, tinh bột đá, nước hoa quả, thuỷ sản chế biến...

Về nhập khẩu, các doanh nghiệp Nghệ An nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, máy móc thiết bị, thép các loại... với tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 25 triệu USD.

Ông Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Trên cơ sở các Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và mới đây là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand, quan hệ thương mại giữa tỉnh Nghệ An và Nhật Bản trong thời gian qua đã có những bước tiến cả về kim ngạch lẫn cơ cấu sản phẩm. Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại 2 nước Việt Nam - Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn có quan hệ “kết nghĩa” với một số tỉnh của Nhật Bản (JiFu), thành phố Vinh (Nghệ An) và Kasumigaura (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản)… sẽ càng tạo tiền đề cho sự hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Hiện tại ở Nghệ An với khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu (trên tổng số 360 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, trong đó có 9 doanh nghiệp FDI, sẽ tạo nên sự tin tưởng trong quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp của Nhật. Kim ngạch xuất khẩu giữa Nghệ An sang Nhật không ngừng tăng cả về kim ngạch, mặt hàng, số lượng doanh nghiệp trong thời gian gần đây.