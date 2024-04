Nghệ An có 29 cơ sở phải kiểm kê phát thải khí nhà kính

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo Thông tin từ Phòng Tài nguyên nước, biển, đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghệ An có 29 cơ sở sản xuất, thuộc diện phải kiểm kê phát thải khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/11/2022.

Cụ thể, 29 cơ sở tại Nghệ An mức tiêu thụ, sử dụng năng lượng lớn (đơn vị tính là TOE) giai đoạn 2023-2024 thuộc danh mục phải kiểm kê khí nhà kính gồm:

Danh mục các cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn thuộc lĩnh vực Công Thương của Nghệ An phải kiểm kê khí thải nhà kính.

- Lĩnh vực Công Thương có 16 cơ sở, gồm: Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan sử dụng 4.090 TOE; Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu sử dụng 1.291 TOE; Công ty Cổ phần Khoáng sản Toàn Cầu sử dụng 1.314 TOE; Công ty Cổ phần Bột đá trắng Thọ Hợp sử dụng 1.707 TOE; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải sử dụng 2.567 TOE; Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Châu Âu Nghệ An sử dụng 3924 TOE; Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Sài Gòn sử dụng 1.443 TOE; Công ty TNHH Hoa Sen Nghệ An sử dụng 26.348 TOE;

Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan sử dụng công nghệ cũ, tiêu hao nhiều điện năng. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngoài ra, Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam sử dụng 1.442 TOE; Công ty Cổ phần Sản xuất ván nhân tạo Tân Việt Trung sử dụng 1.029 TOE; Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm sử dụng 4.320 TOE; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An sử dụng 1.041 TOE; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh sử dụng 1.072 TOE; Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn sử dụng 1.376 TOE; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam sử dụng 1.421 TOE; Công ty TNHH Một thành viên Massan MB sử dụng 2.406 TOE.

Nhà máy Xi măng Hoàng Mai sử dụng nguyên liệu hóa thạch là than đá và tiêu thụ điện năng lớn nên phải kiểm kê khí nhà kính. Ảnh: Nguyễn Hải

- Lĩnh vực giao thông có 8 cơ sở sử dụng/thải ra khí phát thải lớn là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh sử dụng 1.221 TOE; Công ty TNHH Hiệp Hòa sử dụng 1.3070 TOE; Công ty TNHH Hợp Mạnh sử dụng 1.052 TOE; Công ty TNHH Mai Linh sử dụng 1.825 TOE; Công ty TNHH Thanh Thành Đạt sử dụng 2.079 TOE; Công ty TNHH Trường An sử dụng 1.698 TOE; Công ty TNHH Vận tải dịch vụ và Thương mại Thạch Thành sử dụng 1.322 TOE; Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc chi nhánh Nghệ An sử dụng 1.510 TOE.

- Lĩnh vực xây dựng có 4 cơ sở là Nhà máy Xi măng Tân Thắng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng sử dụng 12.941 TOE; Nhà máy Xi măng Sông Lam I (Đô Lương) sử dụng 367.090 TOE; Nhà máy Xi măng Sông Lam II (Anh Sơn) sử dụng 79.343 TOE; Nhà máy Xi măng Hoàng Mai sử dụng 22.728 TOE.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 1 cơ sở là Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) sử dụng 182.500 TOE.

Nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt tại bãi rác tập trung xã Nghi Yên (Nghi Lộc) là cơ sở duy nhất thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường phải kiểm kê khí nhà kính. Ảnh Tư liệu BNA

Cũng theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg kèm Phụ lục, cả nước có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là Công Thương (công nghiệp sản xuất năng lượng, tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng, khai thác than, khai thác dầu và khí tự nhiên); Giao thông vận tải (tiêu thụ năng lượng trong vận hành, sử dụng các phương tiện giao thông vận tải); Xây dựng (tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng, các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng); Quá trình công nghiệp (sản xuất hóa chất, luyện kim, công nghiệp điện tử, sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác); Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và sử dụng đất (chăn nuôi, lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất, trồng trọt, tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp); Chất thải (gồm bãi chôn lấp rác thải rắn, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học, thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải, xử lý và xả nước thải).

Hàng rào cây xanh bao bọc quanh các hồ nước thải góp phần trung hòa, giảm mùi hôi tại Khu Liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên nhưng lâu dài sẽ phải dùng chế phẩm sinh học để xử lý Ảnh: Tư liệu BNA (Nhật Lân)

Theo Phụ lục I,II, III và IV ban hành kèm danh mục cơ sở kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg, cả nước có tổng cộng 1.910 cơ sở phải kiểm kê phát thải khí nhà kính, trong đó, 1.660 cơ sở thuộc ngành Công Thương; 70 cơ sở thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải; 104 cơ sở thuộc lĩnh vực Xây dựng; 76 cơ sở thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết thêm: Theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, giai đoạn 2023-2024 Nghệ An có 29 cơ sở phải kiểm kê khí thải nhà kính. Tuy vậy, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 có quy định chuyển tiếp nên các cơ sở chưa phải lắp thiết bị quan trắc, kiểm đếm mà đang mời các đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ năng lực pháp lý. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và các địa phương hướng dẫn các cơ sở xây dựng hồ sơ và định kỳ 2 năm 1 lần cập nhật lại tình hình tiêu thụ, sử dụng năng lượng để bổ sung vào danh sách hoặc rút khỏi danh sách cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính. Từ đầu năm 2025, quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính sẽ áp dụng làm cơ sở quản lý, giám sát và thu phí./.