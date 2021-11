Nghệ An có 4 làng nghề được công nhận trong năm 2021

Làng nghề bánh đa truyền thống tại Diễn Ngọc và Diễn Hồng, Diễn Châu mang lại việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Phần lớn các làng nghề hoạt động tốt hoặc khá là ngành nghề chế biến bảo quản nông lâm, thủy sản nhu cầu và đầu ra tương đối lớn như nghề làm nước mắm, chế biến cá khô, đồ hải sản đông lạnh. Bên cạnh đó là nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, ngành nghề xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ như hương trầm, tăm hương, đồ gỗ tiêu dùng hoặc mỹ nghệ, dệt may, sợi, cơ khí nhỏ; nghề sinh vật cảnh và sản xuất muối.

Làng nghề sản xuất, chế biến nước mắm là một trong những nghề truyền thống phát triển tốt do đầu ra ổn định, chất lượng cao. Trong ảnh: Sản phẩm nước mắm tại một cơ sở làng nghề nước mắn Tân An, xã An Hòa, Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Đức Đạt - Trưởng phòng Phát triển nông thôn và cơ giới, Chi cục Phát triển Nông thôn cho biết: trước đây làng nghề có 2 cấp độ công nhận là làng và làng có nghề nhưng nay theo Nghị định số 52/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn chỉ còn danh hiệu làng nghề do UBND tỉnh công nhận. Do nguồn lực hỗ trợ hạn chế nên việc xem xét công nhận cũng chặt chẽ hơn. Mặc dù đóng góp của làng nghề còn khiêm tốn so với các lĩnh vực khác nhưng với 114 làng nghề đang hoạt động tốt và khá của tỉnh, mỗi năm các làng nghề vẫn tạo ra giá trị sản xuất là 2.266 tỷ đồng, đóng góp 2,67% tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn và tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.