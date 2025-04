Pháp luật Nghệ An có 41 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá dịp lễ 30/4 Sau nhiều cuộc họp, rà soát, Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Nghệ An đã lập danh sách đề nghị đặc xá cho các phạm nhân.

Thực hiện Quyết định số 266 ngày 3/3/2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, lãnh đạo Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị có liên quan niêm yết công khai và thông báo nội dung văn bản này đến 100% phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam. Đồng thời, thành lập Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh rà soát tổng thể, cân nhắc kỹ lưỡng từng hồ sơ một cách khách quan, chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, Tiểu Ban chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng và chính các phạm nhân về ý nghĩa nhân văn của chính sách đặc xá; tuyên truyền giáo dục, giải thích rõ quyền lợi, các tiêu chí, điều kiện để được xét, hưởng đặc xá nhằm khuyến khích các phạm nhân tích cực cải tạo, sớm được khoan hồng trở về với gia đình và cộng đồng.

Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh họp xét duyệt, kiểm tra hồ sơ, danh sách người đề nghị đặc xá năm 2025. Ảnh: Hồ Hưng

Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan như Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, đánh giá từng hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Sau nhiều cuộc họp, rà soát, Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh đã lập danh sách đề nghị đặc xá cho 41 phạm nhân đủ các điều kiện được đề nghị xét đặc xá.

Các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh xem thông tin đặc xá năm 2025 được niêm yết tại trại. Ảnh: Phan Tuyết

Ngày 1/5, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cùng với sự mở rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng, sẽ là cơ hội để những người được đặc xá vượt qua những mặc cảm, khó khăn phía trước, quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Nhằm làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức hướng dẫn, trang bị cho phạm nhân những kiến thức, kỹ năng cơ bản; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tạo điều kiện cho người đặc xá có cơ hội tìm kiếm việc làm, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.