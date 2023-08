Nghệ An có 5 công ty cổ phần sẽ thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025

Đó là các công ty: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An, Công ty CP In báo Nghệ An, Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh.

Thi công các tuyến giao thông trọng điểm ở TX. Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

Trong khi đó, theo Công văn số 967/TTg-DMDN của Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2022-2025, tỉnh Nghệ An có 2 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2022-2025 gồm: Trung tâm Sát hạch xe cơ giới đường bộ Nghệ An (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An), Ban Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (trực thuộc UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Hiện Sở Tài chính đang nghiên cứu văn bản hướng dẫn 2 đơn vị sự nghiệp nói trên triển khai công tác chuyển thành công ty cổ phần theo đúng quy định.

Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão ở thành phố Vinh. Ảnh Quang An

Được biết, trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có đơn vị sự nghiệp chuyển thành công ty cổ phần./.