Nghệ An có 5 tiết mục tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chiều 21/3, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức báo cáo Chương trình tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật của Sở; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; các nhạc sĩ và biên đạo chương trình. Ảnh: Minh Quân

Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức với quy mô toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 26/3 - 2/4 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Tiết mục Hát múa tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh "Vang mãi bản hùng ca Điện Biên". Ảnh: Minh Quân

Tham gia hội thi có 40 đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Phước, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Bắc Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương, Gia Lai, Tuyên Quang, An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Kon Tum, Lạng Sơn, Long An, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Tiết mục múa phụ họa "Bế Văn Đàn sống mãi". Ảnh: Minh Quân

Chương trình tham gia hội thi của Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An có 5 tiết mục: “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên” (Hát múa tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh), “Bế Văn Đàn sống mãi” (Đơn nữ, múa phụ họa), “Ký ức Điện Biên” (múa), “Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên” (Mashup hát múa) và “Việt Nam khát vọng hùng cường” (hát múa).

Tiết mục múa "Ký ức Điện Biên". Ảnh: Minh Quân

Tiết mục hát múa "Việt Nam khát vọng hùng cường". Ảnh: Minh Quân

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và thành viên Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao nội dung, chất lượng nghệ thuật chương trình, đồng thời có những góp ý để hoàn thiện chương trình, đạt yêu cầu đề ra./.