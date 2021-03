Năm 2020, Nghệ An nhận được viện trợ 34 chương trình, dự án và phi dự án nước ngoài với tổng số vốn cam kết là 3,76 triệu USD, bằng 81,46% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 6 dự án và 18 phi dự án mới được phê duyệt năm 2020 với tổng số vốn cam kết viện trợ là 898 ngàn USD, bằng 107,16% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện Nghệ An có 57 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn, 5 tổ chức đang chờ bổ sung địa bàn hoạt động tại Nghệ An và 4 tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Việt Nam và chưa có địa bàn Nghệ An nhưng có hoạt động tài trợ cho tỉnh.