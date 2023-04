Nghệ An có 6 tiết mục tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Liên hoan là một trong những hoạt động hướng về nguồn cội trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, đồng thời kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Sáng 13/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức tổng duyệt chương trình của đoàn Nghệ An tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật của sở.

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 24/4 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những hoạt động hướng về nguồn cội trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023, đồng thời kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Tham gia Liên hoan có các đoàn nghệ nhân thuộc các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đắk Lắk.

Đoàn Nghệ An tham gia với 6 tiết mục, trong đó có 5 tiết mục hát, múa dân ca ví, giặm và 1 tiết mục hát xẩm.

Tại buổi tổng duyệt, Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa - Thể thao đã đánh giá cao chương trình và có nhiều góp ý để Trung tâm Văn hóa tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Việt Nam.