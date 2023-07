Nghệ An có 9 thí sinh và nhóm thí sinh lọt vào vòng Chung kết Tin học trẻ toàn quốc năm 2023

Theo đó, vòng Chung kết khu vực miền Trung do Trung ương Đoàn tổ chức đã diễn ra vào ngày 2/7 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vòng thi này, Nghệ An có 14 thí sinh và nhóm thí sinh tham gia, đây là những nhân tố đạt kết quả cao nhất từ Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2023 do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.

Năm nay, hội thi có thêm sự thay đổi, đó là ngoài số lượng thí sinh dự thi do Tỉnh đoàn triệu tập, nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh được trực tiếp tham gia hội thi theo hệ thí sinh tự do.

Các thí sinh Nghệ An trước vòng thi Chung kết khu vực miền Trung - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29, năm 2023. Ảnh: TĐNA

Kết quả tổng hợp các thí sinh đạt giải từ hai nhóm thí sinh tự do và Tỉnh đoàn triệu tập tại vòng Chung kết khu vực miền Trung do Trung ương Đoàn công bố như sau:

Đối với Bảng A:

Nghệ An có 2 giải Nhất gồm các em: Thái Hữu Đạt - Lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành (Yên Thành); Thái Hải Nam - Lớp 5A, Trường Herman Gmeiner (TP. Vinh).

Một giải Nhì thuộc về thí sinh: Nguyễn Hoài Anh - Lớp 4C, Trường Tiểu học Nghi Đức (TP. Vinh).

Hai thí sinh đạt giải Ba gồm: Trần Duy Anh - Lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP. Vinh); Ngô Phương Lan - Lớp 4C, Trường Tiểu học Quang Trung (TP. Vinh); Võ Hoàng Phúc - Lớp 5C, Trường PT THSP Đại học Vinh (TP. Vinh).

Một giải Khuyến khích thuộc về em: Trần Võ Lâm - Lớp 4C, Trường Tiểu học Hồng Sơn (TP. Vinh).

Đối với Bảng B:

Nghệ An có 2 giải Nhất gồm các em: Cao Khắc Mạnh - Lớp 9N, Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh); Trần Hải Đăng - Lớp 9B, Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh).

Các thí sinh Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ vòng thi Chung kết khu vực miền Trung. Ảnh: TĐNA

Đối với Bảng C1:

Nghệ An có 3 giải Nhất gồm: Cá nhân em Trần Việt Bảo - Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 2 đội thi. Đội thứ nhất gồm 2 em: Nguyễn Duy Hưng và Bùi Công Hào - Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đội thứ 2 gồm Trương Quang Hoành và Trần Lê Ngọc Tâm- Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Một giải Nhì thuộc về em : Phạm Tuấn Thành - Lớp 11A2, Trường THPT Phan Bội Châu.

Đối với Bảng C2:

Có 2 giải Nhất gồm: Nguyễn Huy Nhật - Lớp 11A1, Trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An và em

Ngô Vũ Đình Khoa - Lớp 10A1, Trường THPT Yên Thành 2 (Yên Thành).

Hai giải Nhì gồm: Nguyễn Văn Giang - Lớp 11A6, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (Quỳnh Lưu) và Lê Quốc Anh – Lớp 11C1, Trường THPT Tân Kỳ (Tân Kỳ).