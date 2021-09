Nghệ An: Có gần 402.000 người được tiêm vaccine phòng Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Ở thời điểm này, Nghệ An đang thực hiện đợt tiêm thứ 18 vaccine phòng Covid-19 cho người dân tỉnh Nghệ An. Tính đến sáng ngày 24/9, Nghệ An đã tiêm được 487.729 mũi tiêm (riêng trong ngày 23/9 là 27.319 mũi. Số người tiêm 2 mũi là 85.731 người. Số người tiêm 1 mũi là 401.998 người.

Khám sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19 ở TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 đã được tổ chức đến tận các trạm y tế, xã, phường, thị trấn. Công tác thực hành tiêm chủng được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và an toàn tiêm chủng.

Trong ngày 19/9, tại huyện Hưng Nguyên có ghi nhận trường hợp cụ ông 82 tuổi bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm vaccine. Cụ ông tử vong sau đó 01 ngày. Tuy nhiên, qua điều tra, làm rõ, Hội đồng chuyên môn đánh giá các tai biến nặng xảy ra trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cụ ông không liên quan đến chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng.

Thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tiêm 3 loại vaccine phòng Covid-19 cho người dân là AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Thời gian tới, tùy theo sự phân bổ vaccine từ Bộ Y tế mà Nghệ An sẽ triển khai các đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 tiếp theo.

Để tiếp tục tăng cường đảm bảo công tác an toàn trong tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, trong sáng 24/9 Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với 45 điểm cầu các trung tâm y tế, bệnh viện trong và ngoài công lập, các phòng khám đa khoa về công tác an toàn trong tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung như hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid- 19; hướng dẫn chỉ định và chống chỉ định đối với các đối tượng được tiêm chủng các loại vaccine Covid-19; hướng dẫn xử trí phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; hướng dẫn xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn… đã được quán triệt kỹ với phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đấy”./.