Thời sự Nghệ An có hơn 1.200 gia đình người có công được hỗ trợ nhà, đất ở Đây là thông tin được báo cáo tại cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An với các sở, ngành cấp tỉnh chiều ngày 9/9, theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Gần 1.200 gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở, đất ở

Đồng chí Thái Thị An Chung – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Tham gia làm việc có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội; Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh liên quan.

Chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở cho người có công với cách mạng được Chính phủ quy định tại Nghị định số 131, ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát toàn tỉnh có 14.828 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở; trong đó có 8.138 hộ làm mới nhà ở và 6.690 nhà cải tạo.

Đồng chí Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả hỗ trợ chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai Nghị định số 131 của Chính phủ, hơn 2 năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An và các địa phương đã trích từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và huy động xã hội hoá để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 479 gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở, với tổng hơn 20,3 tỷ đồng.

Về thực hiện chính sách ưu đãi người có công, thân nhân liệt sĩ về đất ở với tổng 805 hộ; trong đó có 98 hộ được miễn tiền sử dụng đất và 616 hộ được giảm tiền sử dụng đất, 91 hộ được giao đất làm nhà ở.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số khó khăn trong xác định hạn mức thực hiện chính sách miễn, giảm tiền đất. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở giám sát việc triển khai thực hiện chính sách từ thực tiễn một địa phương và nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh cũng như Nghị định số 131 của Chính phủ; các thành viên đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu lên một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Đáng quan tâm, dù chính sách có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết khó khăn về nhà ở, đất ở cho các gia đình người có công, nhất là thân nhân liệt sĩ có nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang hơn; tuy nhiên chính sách đang triển khai chậm.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội đặt ra một số băn khoăn về chính sách triển khai chậm. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, qua rà soát, thống kê, nhu cầu về xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc chính sách này trên địa bàn tỉnh rất lớn, nhưng kết quả thực hiện nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và xã hội hóa còn thấp.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Việc xác định hạn mức giao đất ở để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư 76/2014 còn gặp vướng mắc trong cách hiểu và áp dụng các quy định của văn bản luật.

Bên cạnh đó, quy trình thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng chưa có sự thống nhất thực hiện tại các địa phương…

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền

Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thị An Chung – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An ghi nhận trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong việc triển khai chính sách thông qua chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai dù ở cấp Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện Nghị định số 131 của Chính phủ; đồng thời tổ chức lồng ghép các nguồn lực để làm nhà ở và thực hiện chính sách miễn và giảm tiền sử dụng đất cho người có công đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng.

Các cấp, ngành cũng đã quan tâm công tác đôn đốc, kiểm tra và giải quyết đơn thư liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ đất, nhà ở cho người có công.

Đồng chí Thái Thị An Chung – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa



Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; đồng thời kiến nghị các sở, ngành trên cơ sở nghiên cứu Nghị định số 131 của Chính phủ chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm địa phương để tháo gỡ và đảm bảo việc chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh, trong đó có quy trình thủ tục thực hiện chính sách; quan tâm lồng ghép các nguồn lực để nhiều hộ gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở…

Về trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và kiến nghị Trung ương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giữa quy định pháp luật và thực tiễn.