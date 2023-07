Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (15/7), các khu vực tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.