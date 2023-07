(Baonghean.vn) -Sáng 17/7/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.