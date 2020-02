Nghệ An có tập thể và cá nhân được tôn vinh trong chương trình 'Ánh sáng niềm tin'

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Tại thành phố Hải Phòng, tối 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hải phòng tổ chức điểm cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.



Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cầu truyền trình “Ánh sáng niềm tin” được xây dựng gồm 5 chương: Ngọn đuốc soi đường, Khát vọng độc lập tự do, Đổi mới và hội nhập, Giữ vững niềm tin, Việt Nam vươn lên. Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: “Đảng đã cho ta mùa Xuân”, ‘Cùng nhau đi hồng binh”, “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu”…

Đan xen các tiết mục nghệ thuật là nhiều cuộc giao lưu, phỏng vấn, phóng sự như: “Bác Hồ và sự thành lập Đảng”, “Những chính sách khôn khéo, quyết đoán, dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “Chống ly khai Đảng ở Côn Đảo”, “Đêm trước đổi mới”, “Những đảng viên dám đột phá”, “Những quyết sách đổi mới của Đảng”.

Chương trình là bản hùng ca về sức mạnh của lý tưởng và ý chí của khát vọng độc lập và tự do; của lòng dũng cảm và nghị lực; của niềm tin và khát vọng vươn lên của cả dân tộc trong suốt chặng đường 90 năm vẻ vang dưới ngọn cờ của Đảng.

Dịp này, tại điểm cầu Hải Phòng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Kỷ niệm chương, biểu dương 15 tổ chức Đảng và đảng viên xuất sắc tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Nghệ An vinh dự có 1 tập thể: Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An và 1 cá nhân: Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn được vinh danh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.