Nghệ An có thêm 2 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

1. Dược sĩ Hoàng Văn Hảo sinh năm 1957; quê quán ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Ông tốt nghiệp Đại học Dược Khoa Hà Nội năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 1998, ông công tác tại các đơn vị: Bệnh viện K71 Thanh Hóa, Hiệu thuốc huyện Diễn Châu, Xí nghiệp Dược phẩm huyện Diễn Châu và Công ty Thiết bị-Vật tư Y tế tỉnh Nghệ An. Từ năm 1998 đến năm 2017, ông được bổ nhiễm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế và Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An… Hiện nay, ông đang là Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Nghệ An. Trong 38 năm công tác, ông đã có nhiều đóng góp cho ngành Y tế Nghệ An, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong công tác chuyên môn, ông trực tiếp tham gia sản xuất thuốc, huyết thanh, các các thiết bị, dụng cụ y tế. Thực hiện nghiệm vụ quản lý ngành, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã chỉ đạo và thực hiện nhiều đề án, đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh, cấp sở như quy hoạch phát triển công tác dược, dược liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu thuốc, xử lý chất rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 – 2020, có tính đến năm 2025... tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dược trên địa bàn.

Là Phó Giám đốc sở, Quyền Giám đốc sở trong 19 năm, bản thân ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của ngành Y tế tỉnh nhà. Là Chủ tịch Hội Đông y tỉnh gần 20 năm, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã có nhiều cống hiến trong việc phát triển tổ chức cơ sở hội và phát triển hội viên. Đến nay, 100% số huyện, thành phố, thị xã đều có cơ sở hội với 300 cơ sở hội của xã, liên xã, phường, thị trấn Hội Đông y tỉnh luôn là tốp đầu trong cả nước.

Trước khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã được tặng nhiều Bằng khen của Chính Phủ, UBND tỉnh, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành khác và của Quân khu 4. Năm 2012, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và Huân chương Lao động hạng Ba.

2. Tiến sĩ, Bác sĩ Đậu Huy Hoàn sinh năm 1964; quê quán phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 1988. Từ năm 1988 đến năm 2010, ông công tác tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; từ năm 2010-2013 là Phó Giám đốc kiêm trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; từ năm 2013 đến nay là Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Trong suốt hơn 30 năm làm công tác y tế, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bác sỹ điều trị, bác sĩ Đậu Huy Hoàn luôn đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật, phẫu thuật cao, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác khám, chữa bệnh và hành nghề y tư nhân, thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở Y tế, ông cùng tập thể lãnh đạo triển khai toàn diện các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh quản lý.

Qua đó, nhiều đơn vị trong ngành đã được trang bị các trang thiết bị y tế, công nghệ hiện đại; phát triển nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên. Chỉ số hài lòng của người bệnh được nâng cao trên 90%, các trạm y tế, bệnh viện khang trang, sạch, đẹp hơn, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế cải thiện rõ rệt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Hoạt động hành nghề y, dược tư nhân được lành mạnh hóa và phát triển tốt, đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau Hà nội và TP. Hồ Chí Minh, góp phần tham gia tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, bác sĩ Đậu Huy Hoàn đã được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Năm 2014, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.