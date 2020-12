Nghệ An: Con số & Sự kiện nổi bật năm 2020

(Baonghean.vn) - Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế có mức tăng trưởng, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được bảo đảm... Báo Nghệ An xin giới thiệu một số kết quả nổi bật trong năm 2020.