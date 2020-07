Nghệ An: Công an áp tải 3 thiếu nữ trở về từ Đà Nẵng vào bệnh viện cách ly

Chiều 31/7, Công an TP Vinh (Nghệ An), điều xe ô tô, áp tải 3 thiếu nữ đang tạm trú tại xã Nghi Phú đến cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An theo quy định. Cả 3 thiếu nữ này cùng 19 tuổi, ở chung một phòng trọ tại xã Nghi Phú.

Theo ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, những thiếu nữ này vừa trở về từ Đà Nẵng, có thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo y tế không thống nhất.

Sáng 30/7, 1 trong 3 thiếu nữ đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), khai báo từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7. 8 ngày nay liên tiếp có các triệu chứng như ho, khó thở, sốt... Tuy nhiên, sau khi thăm khám, lấy lời khai y tế, kết quả người này không có các triệu chứng bất thường nên các bác sỹ tại đây đề nghị cô về nhà, tự cách ly.

Đến sáng 31/7, thiếu nữ này cùng 2 bạn chung phòng đến Trạm y tế xã Nghi Phú, một lần nữa khai báo nội dung tương tự và đề nghị được lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan y tế lập tức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng nơi cả 3 người đang ở. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An sau đó xuống trực tiếp tại Trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm cả 3 người, đồng thời điều xe cấp cứu đưa đi cách ly tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Vinh, sau khi lấy mẫu, các thiếu nữ tỏ thái độ không muốn đi cách ly. Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Vinh phải trực tiếp điện thoại vận động, thậm chí đe dọa "không cách ly tập trung theo quy định, nếu lây lan dịch bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự". Sau khi nghe vận động từ cán bộ y tế và "điện thoại xin ý kiến sếp", cả 3 mới đồng ý lên xe vào viện để cách ly.

Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, nơi 3 thiếu nữ đang được cách ly. Ảnh: Tiến Hùng Tuy nhiên, sau khi đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, vừa làm thủ tục nhập viện xong thì cả 3 bỏ về. "Các em này vào, các bác sỹ thăm khám thì vẫn không có sốt, không có một triệu chứng bất thường nào. Nên đề nghị các em vào nằm cách ly, không can thiệp y tế", bác sỹ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới kể.



"Nghe bác sỹ giải thích xong thì các thiếu nữ này liền tỏ thái độ. Nói rằng chỉ vào cách ly không làm gì thì về, rồi cả 3 lập tức ra về trước sự ngỡ ngàng của các bác sỹ", ông Trâm nói và hay, đến thời điểm hiện tại, các bác sỹ chưa ghi nhận một triệu chứng bất thường nào từ các thiếu nữ như lời khai.

Lúc này, các bác sỹ lập tức điện thoại trình báo với Trung tâm Y tế TP Vinh. Ngay sau đó, TP Vinh đã phải điều động cả công an đến tận nhà trọ để áp tải cả 3 quay trở lại.

"Các em này muốn được lấy mẫu xét nghiệm nCoV nhưng lại không muốn cách ly theo quy định. Bây giờ người về từ Đà Nẵng rất nhiều, không thể lấy mẫu xét nghiệm tất cả được. Chỉ lấy mẫu những người có triệu chứng. Còn nếu có triệu chứng, lấy mẫu xong thì phải cách ly tập trung theo quy định", lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Vinh nói.