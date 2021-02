Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Dự Lễ Công bố và trao các quyết định có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu. Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: Đào Tuấn Thực hiện công tác cán bộ, ngày 22/01/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Quyết định:



Quyết định số 168-QĐ/TU về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Phó Trưởng Ban. Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 29/01/2021.

Quyết định số 179-QĐ/TU về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Trưởng Ban. Đồng chí Nguyễn Hoài An bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ từ ngày 01/02/2021.

Quyết định số 169-QĐ/TU về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Quang Hòa - Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 - Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quang Hòa bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 28/01/2021.



Quang cảnh Lễ Công bố. Ảnh: Đào Tuấn

Các đại biểu dự Lễ Công bố. Ảnh: Đào Tuấn.

Tại Lễ Công bố, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được phân công, bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: Đào Tuấn. Phát biểu chúc mừng các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh, Nguyễn Hoài An, Trần Quang Hòa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là niềm vui, vinh dự của các cá nhân và đơn vị liên quan nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi đồng chí. Phát biểu giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí được phân công, bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu, các đồng chí cần cố gắng trau dồi năng lực công tác, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng tốt những đòi hỏi của thực tiễn. Ảnh: Đào Tuấn Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng lưu ý các đồng chí được phân công, bổ nhiệm lần này phải không ngừng rèn luyện, quyết tâm, xác định rõ trọng trách của mình trong thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận công việc. Trên cơ sở phân công của tập thể lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí được phân công, bổ nhiệm cần cố gắng hơn trong trau dồi năng lực công tác, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng tốt những đòi hỏi của thực tiễn. Các đơn vị bàn giao cán bộ tặng hoa, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được phân công, bổ nhiệm. Ảnh: Đào Tuấn. Các đơn vị tiếp nhận cán bộ tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Đào Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, các đồng chí mới được phân công, bổ nhiệm cần ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhất là phong cách của người cán bộ lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng; không được tự thỏa mãn, hài lòng với bản thân mà phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, cống hiến, sáng tạo, đoàn kết nhằm góp phần vào thành công của mỗi đơn vị và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xứng đáng với kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của tập thể lãnh đạo và cán bộ đảng viên, công nhân viên các đơn vị tiếp nhận cán bộ.