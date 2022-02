Nghệ An công bố cấp độ dịch: 13 phường/xã/thị trấn cấp độ 4 và 45 phường/xã/thị trấn cấp độ 3

Phòng chống dịch Covid-19, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3896/QĐ-UBND Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, yêu cầu thực tế đặt ra các địa phương cần căn cứ theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND của UBND tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng cấp độ đã được công bố… không được chủ quan trong phòng, chống dịch./.