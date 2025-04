Thời sự Nghệ An công bố chương trình Lễ hội Làng Sen 2025 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc Chiều 9/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội Làng Sen 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, gắn với khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” và quảng bá tour du lịch “Về quê Bác”.

Quang cảnh Họp báo Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Tại họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thông tin về tổ chức Lễ hội Làng Sen 2025. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Quách Thị Cường thông tin về Chương trình Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Duy

Lễ hội Làng Sen được tổ chức quy mô cấp tỉnh (hàng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm một lần) vào dịp sinh nhật Bác Hồ.

Năm 2025, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức Lễ hội và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”.

Theo đó, chương trình Lễ hội năm nay đã được xây dựng công phu với nhiều hoạt động đặc sắc. Về phần lễ sẽ có 3 hoạt động gồm: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Lễ hội Làng Sen 2025 tổ chức vào đầu và trung tuần tháng 5/2025 với nhiều sự kiện đặc sắc. Ảnh: Thành Duy



Về phần hội có 13 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với nhiều chương trình điểm nhấn, nhất là sự kiện khai mạc Lễ hội Làng Sen và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Sau đó, sẽ có màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Sân vận động Làng Sen.

Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” là công trình thể hiện tình cảm đặc biệt và sự kính trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ, được Bộ Công an tặng chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đặt tại Sân vận động Làng Sen, nơi ghi dấu ấn 2 lần Bác về thăm quê và đứng nói chuyện với nhân dân tại chính địa điểm này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại họp báo về Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đã thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2025, khẳng định đây không chỉ là một lễ hội văn hóa, lịch sử mà còn là một trong những sự kiện điểm nhấn để thu hút khách du lịch về với Nghệ An.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Sở đã xây dựng chiến lược truyền thông bài bản nhằm lan tỏa giá trị của Lễ hội Làng Sen; đặc biệt trong Lễ hội năm nay dự kiến sẽ công bố tour du lịch đặc biệt, riêng có của tỉnh Nghệ An với chủ đề “Về quê Bác”.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an thông tin về Giải chạy: “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” trong chương trình Lễ hội Làng Sen 2025. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác, trong đó có Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an đã thông tin chi tiết về giải chạy do Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức; Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Báo VnExpress (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An tổ chức.

Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày (3 và 4/5), trong đó vào sáng 4/5 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu và lễ trao giải, với các cự ly: 5km, 10km và 21km. Lộ trình chạy sẽ xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, qua các tuyến đường Trường Thi, Lê Nin, Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra trong 2 ngày (3, 4/5), trong đó vào sáng 4/5 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu và lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” không chỉ là sự kiện thể thao mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng. Sự kiện còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè, du khách gần, xa.

Phát biểu kết luận các nội dung họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ hội Làng Sen.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận họp báo về Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Ảnh: Thành Duy

Năm nay, với nhiều chương trình điểm nhấn, nội dung đa dạng, đặc sắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, bên cạnh nỗ lực của tỉnh, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo tập trung tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen năm 2025, góp phần vào thành công của hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng này.