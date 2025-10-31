Giáo dục Nghệ An công bố danh sách 108 đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Khi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thuận lợi hơn cho các nhà trường trong hoạt động, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 78/2005/QĐ - UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, trong quyết định này, UBND tỉnh đã công bố danh sách 108 trường trực thuộc Sở. Trong đó, ngoài 73 trường công lập như trước đây, tỉnh cũng đã chuyển một số trường trung cấp nghề, các trường dân tộc nội trú, các trung tâm GDTX - GDNN về trực thuộc sở.

Tiết học chế biến thực phẩm của học sinh Trường Trung cấp kỹ thuật Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà

Theo danh sách, các trường trực thuộc sở gồm có: Trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông.

Thứ hai là các trường chuyên biệt gồm: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú Nghệ An, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quế Phong, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tương Dương, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Con Cuông, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Hợp.



Thứ ba là các đơn vị gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An; Trường Mầm non Hoa Sen, tỉnh Nghệ An; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.

Ngoài ra, còn có các trường trung cấp gồm: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An; Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An; Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An; Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An; Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh; Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An; Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành; Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh.



Tiết học của học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập một số nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) về Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình hoạt động.

Trước đó, do đặc thù riêng của tỉnh Nghệ An nên trên địa bàn tỉnh đang có một số trường trung cấp nghề như Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc, Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh và một số Trung tâm GDNN - GDTX đang trực thuộc địa phương cũ quản lý.

Trong khi đó, về mặt chuyên môn, trường vừa trực thuộc cả Sở Lao động Thương binh và Xã hội (mảng đào tạo nghề) và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (mảng giáo dục) nên gặp khó khăn trong hoạt động. Sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, lãnh đạo các đơn vị đều mong muốn sớm được chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo, do một đơn vị quản lý để thuận tiện trong hoạt động.

Trong khi đó, với các trường Phổ thông DTNT THCS trước đây trực thuộc các chính quyền cấp huyện và thường tuyển sinh trên toàn địa bàn. Sau khi bỏ chính quyền địa phương 2 cấp, trường được chuyển về sở quản lý cũng sẽ giúp các nhà trường thuận lợi về mặt chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, giúp trường thuận lợi trong công tác tuyển sinh và tạo cơ hội cho con em ở nhiều xã vùng cao được học tập bình đẳng tại các trường dân tộc nội trú có chất lượng.

Ngoài việc công bố danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong Quyết định 78, UBND tỉnh cũng đã giao 16 nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý, UBND tỉnh cũng đã giao cho sở nhiều nội dung liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động và cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, có việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.