Giáo dục Nghệ An công bố phương án và lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức vào ngày 3, 4/6/2025

Ngày 21/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 839 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu; lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông và lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2025-2026.

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày (3, 4/6/2025) với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp).

Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn với thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ gồm 40 câu với thời gian 60 phút. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả làm bài của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Theo hướng dẫn, thí sinh tham dự Kỳ thi năm nay là học sinh thường trú, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong trường hợp học sinh chuyển từ địa phương khác đến phải được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, thí sinh dự thi phải là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu cụ thể từng cơ sở giáo dục trên địa bàn và công bố cho học sinh, phụ huynh được biết trước thời gian đăng ký dự tuyển.

Về phương thức tuyển sinh vào lớp 10, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2025-2026; xét tuyển đối với các trường còn lại.

Riêng đối với những trường thuộc Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” (kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An), tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với lớp thực hiện mô hình tiên tiến, thi tuyển với các lớp còn lại. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và quy định cụ thể tiêu chí xét tuyển.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh, điểm bài thi vào lớp 10 với môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25. Trong khi đó, điểm của bài thi môn Ngoại ngữ là tổng điểm tất cả các câu trong trong đề thi, mỗi câu 0,25 điểm. Nghệ An vẫn tiếp tục áp dụng 3 bài thi cùng hệ số 1. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích được thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào bị điểm 0.

Tiết học của học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Thành (Yên Thành). Ảnh: Mỹ Hà

Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, UBND tỉnh yêu cầu nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Theo kế hoạch, thời gian xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh lần thứ nhất trong vòng 20 ngày tính từ khi thông báo kết quả điểm thi. Kết quả tuyển sinh được hoàn thành khi đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao hoặc đến ngày khai giảng năm học đó (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Như vậy, Kỳ thi vào lớp 10 năm nay về cơ bản vẫn giữ nguyên như các năm trước. Trước đó, trong bối cảnh sáp nhập các địa phương, Nghệ An đề xuất điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 vào cuối tháng 5/2025, sớm hơn 1 tuần so với quy định.

Năm nay là năm đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Từ đầu tháng 1, Nghệ An cũng đã công bố cấu trúc và đề thi tham khảo để tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh và các nhà trường trong quá trình ôn tập.