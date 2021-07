Nghệ An: Công bố Quyết định thành lập Công an chính quy tại các thị trấn

Sáng 6/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an chính quy tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cùng tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nhận quyết định. Ảnh: Vương Linh Trước những yêu cầu, đòi hỏi của công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, từ năm 2018 đến nay từ Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh đã tập trung chuẩn bị các nội dung, điều kiện để hoàn thành việc bố trí tối thiểu 5 đồng chí Công an chính quy tại mỗi xã (Đến nay Công an Nghệ An đã bố trí hơn 2.200 đồng chí tại 428 xã, thị trấn).



Sau một thời gian thực hiện đã khẳng định được hiệu quả tích cực, tạo được một “luồng gió mới”; tình hình an ninh trật tự chuyển biến rõ nét, ngày càng ổn định và bình yên hơn; các vụ việc phát sinh được tham mưu, giải quyết hiệu quả ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, với đặc thù là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện; có mật độ dân số đông, tập trung các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện… nên tình hình an ninh, trật tự tại các thị trấn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng tổ chức bộ máy của lực lượng Công an thị trấn chính quy, chuyên nghiệp, thống nhất, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an cấp huyện. Chính vì vậy, sau khi Bộ Công an có quyết định thành lập Công an thị trấn chính quy, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

17 đồng chí được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn chính quy đợt này là những gương điển hình, có trình độ, trách nhiệm, mẫn cán trong công việc được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an các địa phương tin tưởng, đề xuất bổ nhiệm và điều động đảm nhiệm vị trí công tác mới.