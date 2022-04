Nghệ An công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông

Các số điện thoại như sau:

1.Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, SĐT: 0911.437.797

2.Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, SĐT: 0692.906.712

3.Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An: SĐT 0903.243.737