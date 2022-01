UBND Tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Nghệ An năm 2021.

Theo đó, tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả chấm điểm, trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp Trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 5 sao đối với sản phẩm Đèn lồng treo mây tre đan của Công ty TNHH Đức Phong.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An công nhận 139 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 của 88 chủ thể, trong đó có 14 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Bao gồm: Hạt sen sấy (2019) 62; Trà tâm sen (2020) 68; Hộp quà tặng mây tre đan; Tấm bình phong bằng tre; Mật ong Bometa (4 sản phẩm mật ong); Ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp Mon Beauty; Bộ môi muỗng gỗ Hồng Sơn; Giò bê Crung Tài (sp 2020); Nước mắm Cửa Lò (20°N, 30°N, 40°N); Lạc sen Diễn Châu (sp 2019); Trà hòa tan cà gai leo; Trà hòa tan dây thìa canh; Cao cà gai leo; Cao dây thìa canh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương đến các đơn vị trong và ngoài nước. Ảnh: Quang An

9 đơn vị đạt sản phẩm OCOP 4 sao được tỉnh Nghệ An trao cúp biểu tượng bao gồm: HTX Nông nghiệp Sen quê Bác; Công ty TNHH Đức Phong; Công ty CP Tập đoàn Bometa; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mom Beauty; Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Sơn; Hộ kinh doanh Lê Đình Chung; Công ty CP thủy sản Nghệ An; Công ty TNHH XNK Nông lâm Thủy sản Sỹ Thắng; Công ty CP Dược liệu Pù Mát.Ngoài ra, Nghệ An cũng có 125 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao trong năm 2021.