Nghệ An cử 60 y, bác sĩ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

Chiều 26/7, Sở Y tế Nghệ An có Quyết định số 819/QĐ-SYT về việc điều động cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Cán bộ y tế Nghệ An lên đường chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường Theo đó, căn cứ vào Công văn số 5949/BYT-TCCB của Bộ Y tế; Công văn số 5169/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An; căn cứ đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, Sở Y tế Nghệ An quyết định điều động đoàn cán bộ gồm 60 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y của Trường Đại học Y khoa Vinh và các đơn vị trong ngành Y tế Nghệ An tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Các đơn vị có cán bộ y tế vào Bình Dương tham gia phòng chống Covid-19 gồm: Trường Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện HNĐK Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; Bệnh viện Phổi Nghệ An; Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Trung tâm Huyết học Truyền Máu Nghệ An; Bệnh viện ĐKKV Tây Nam; Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc; Bệnh viện ĐK TP. Vinh; Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương; Trung tâm Y tế huyện Quế Phong; Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai; Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn; Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò; Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương; Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Quyết định điều động cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương của Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Đây là lần thứ 5 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh thành phố phòng chống dịch Covid-19. Thời gian 60 y bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương lần này bắt đầu kể từ ngày 28/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Y tế.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương phân công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y quay trở về đơn vị cũ tiếp tục công tác.

Trong thời gian điều động các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y được giữ nguyên chức vụ, giữ nguyên lương, các khoản phụ cấp, thu nhập khác (nếu có) và do đơn vị nơi viên chức đang làm việc chi trả. Chế độ phụ cấp phòng chống dịch thực hiện theo quy định hiện hành./.