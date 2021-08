Nghệ An: Đã có 88.285 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin: Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 88.285 trường hợp, trong đó có trên 22.000 trường hợp tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Nghệ An diễn ra an toàn, đảm bảo đúng đối tượng.