Nghệ An đã khống chế được dịch Covid-19, từng bước bình thường hóa

Chiều 14/4, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2022. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự họp báo có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số địa phương, lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An, đại diện các cơ quan báo chí Nghệ An, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Nghệ An…

Các đại biểu tham dự cuộc họp báo. Ảnh: T.G

Tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khá tích cực

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quý I do ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại cuộc họp báo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khá tích cực. Theo đó, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc, toàn diện, quyết liệt Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Về kinh tế, các khu vực đều có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,71%, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành và đứng thứ 2 trong các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4.854 tỷ đồng, đạt 32,4% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách ước thực hiện 8.165 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán.

Du khách về biển Cửa Lò trong mùa du lịch. Ảnh tư liệu: Quang An

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), lũy kế đến tháng 3/2022, có 299/411 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện có quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, các ngành dịch vụ như thương mại, lưu trú, ăn uống, vận tải… trên đà phục hồi. Lượng khách du lịch ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 2,24% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 249.991 tỷ đồng, tăng 3,04%; nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 182.855 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh ở các bậc học trở lại trường.

Đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ sự quan tâm đến nhiều nội dung chi tiết, cụ thể, liên quan đến đời sống người dân, đến các hoạt động của tỉnh. Ảnh: T.G

Nhiều vấn đề được báo chí quan tâm

Trong phiên thảo luận dưới sự điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí trên địa bàn đã nêu nhiều vấn đề đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan trực tiếp trả lời, làm rõ.

5 nhà báo, phóng viên đã trực tiếp đề cập đến 15 nội dung và được 9 đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cung cấp thêm thông tin tại cuộc họp báo. Nhìn chung, đây đều là các vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua, như: Kết quả thanh tra tại Công ty Môi trường đô thị Nghệ An, dự án Trường Sơn; hiệu quả hoạt động của các trạm bơm thuộc dự án bản Mồng, tiến độ một số dự án, thông tin về doanh nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực bất động sản, vụ việc kit xét nghiệm Việt Á, số liệu học sinh trở lại trường, công tác cán bộ, quy trình biệt phái viên chức tại một số địa phương…

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại họp báo. Ảnh: T.G

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, tỉnh luôn quan tâm cập nhật kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các hoạt động quan trọng cho báo chí, đồng thời nhấn mạnh lại một số kết quả khả quan trong quý I/2022.



“Gần như các hoạt động đã trở về bình thường như trước đây, có thể khẳng định dịch bệnh đã được khống chế, nhờ đó chúng ta duy trì đà tăng trưởng kinh tế tốt…”, đồng chí Bùi Đình Long cho biết, đồng thời nhấn mạnh tỉnh vẫn cần chú trọng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu lớn, khi mỗi ngày còn ghi nhận vài trăm ca mắc mới trên địa bàn.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.G

Trong quý II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, dành nhiều tin, bài, thời lượng tuyên truyền về các nội dung liên quan đến 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà UBND tỉnh đã đề ra để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai trong thời gian tới, nhất là xoay quanh các nội dung như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước để có thêm nhiều du khách đến các điểm du lịch của tỉnh…

Ghi nhận các vấn đề được các nhà báo quan tâm rất chi tiết, cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân, có vấn đề lặp lại, chưa giải quyết xong, có vấn đề đã được giải quyết nhưng thông tin chưa đến được với nhà báo. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, các ý kiến chưa được giải quyết sẽ tiếp tục được tổng hợp và sớm trả lời bằng văn bản gửi tới các cơ quan báo chí.