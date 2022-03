Nghệ An: Đảm bảo an toàn cho du khách khi mở cửa hoạt động du lịch

Xây dựng phương án giải quyết tình huống phát sinh

Đời sống kinh tế - xã hội đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch là phù hợp với xu thế vận động của cuộc sống trong nước cũng như thế giới. Tuy vậy, ngành Y tế nhận định thời gian tới số ca nhiễm Covid-19 có thể gia tăng và xuất hiện thêm nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên toàn tỉnh.

Các khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn Số ca nhiễm tăng, phần lớn theo xu hướng không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ, nhưng với nhóm đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh nền) dự báo sẽ làm gia tăng số bệnh nhân nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế. Một bộ phận người dân, cán bộ, đơn vị kinh doanh dịch vụ, điểm tập trung đông người vẫn còn chủ quan, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.



Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thường xuyên tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh Khảo sát một số điểm lượng khách khá lớn như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung (thành phố Vinh), chùa Cổ Am (Diễn Châu)…, chúng tôi nhận thấy các đơn vị luôn duy trì tốt công tác phòng, chống dịch. Việc bố trí điểm khai báo y tế, sát khuẩn tay, cung cấp khẩu trang miễn phí và bố trí người nhắc nhở du khách giữ khoảng cách được thực hiện thường xuyên.



Ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: “Từ khi mở cửa hoạt động du lịch, lượng khách đến tham quan ngày một đông, nhất là sắp đến dịp kỷ niệm các ngày lễ hơn. Chuyển trạng thái “bình thường mới”, chúng tôi vẫn duy trì nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho du khách và cán bộ, nhân viên”.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Ban quản lý Đền thờ Hoàng đế Quang Trung quan tâm. Ảnh: Công Kiên Mới khai trương chưa lâu, các điểm đến như Khu Du sinh thái Phà Lài (Con Cuông), Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn), Homstay Lâm Khang, điểm du lịch cộng đồng bản Cọ Muồng (Quế Phong) đã thu hút lượng khách nhất định. Phần lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm đều yên tâm vì công tác phòng, chống dịch được thực hiện tốt theo khuyến cáo của Bộ Y tế.



Ông Lương Duy Doanh – Giám đốc CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết: “Tiếp cận một số địa phương và điểm đến ở Nghệ An, điều ghi nhận đầu tiên là công tác phòng, chống dịch được duy trì và thực hiện bài bản, tạo sự yên tâm cho khách du lịch. Tất cả đều đã xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết khi phát sinh các tình huống cụ thể, khách tham quan không còn lo lắng, bất an”.

Các cơ sở lưu trú ở thị xã Cửa Lò thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

Tại Hội nghị Triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách quốc tế trở lại Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Lê Phó Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu các địa phương căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch ở từng khu vực để cung cấp cho khách du lịch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dự phòng, đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình đón tiếp, phục vụ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng. Xây dựng các phương án cụ thể, cần quy định, làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú và cá nhân liên quan trong việc giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường xử lý vi phạm

Bên cạnh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong điều kiện “bình thường mới” cũng cần được quan tâm thường xuyên.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, thời gian gần đây đã phát hiện một số tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng thị thực du lịch vào hoạt động sai mục đích, lao động trái phép như: Triển khai lắp đặt thiết bị máy móc; thuế đất, núp bóng đầu tư; cư trú, khám – chữa bệnh trái phép; lợi dụng hoạt động từ thiện để xâm nhập địa bàn miền núi… Tội phạm còn lợi dụng hình thức du lịch để tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Kỳ Sơn) hướng dẫn du khách tham quan cột mốc 422 trên dãy Puxailaileng. Ảnh: Đình Tuyên

Một số khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch còn vi phạm quy định, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Những hoạt động này có nguy cơ xâm phạn an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội đã tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ngành và địa phương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp du lịch, du khách và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh “bình thường mới”.

Thời điểm hiện nay, các huyện, thị xã có thế mạnh phát triển du lịch như thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn, Con Cuông, Quỳ Châu… đều xem trọng yếu tố an ninh, trật tự trong thực hiện kế hoạch mở cửa hoạt động. Hầu hết các địa phương và khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho du khách đến địa bàn.

Sở Du lịch tập huấn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các khu, điểm du lịch. Ảnh: Công Kiên Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Sau 2 năm bị ngưng trệ, việc mở cửa lại hoạt động du lịch có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch. UBND thị xã đã chỉ đạo các phường, cơ sở lưu trú, nhà hàng xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự”.



Với huyện biên giới Kỳ Sơn, theo ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện, gần đây trên địa bàn có một số điểm đến hấp dẫn khá nhiều du khách như Mường Lống, đỉnh Puxailaileng. Một mặt, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi khi du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các huyện vùng biên giới chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ các hoạt động và phương tiện của du khách nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Ảnh: Đình Tuyên Mặt khác, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào khu vực biên giới, phối hợp kiểm tra chặt chẽ các hoạt động và phương tiện của du khách nhằm mục đích đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, nguy hiểm trong quá trình khám phá, trải nghiệm.