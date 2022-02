Nghệ An: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau Tết

Đặc biệt khi hiện nay dịch bệnh trên toàn tỉnh vẫn đang còn diễn biến hết sức phức tạp và số ca bệnh vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương trong những ngày Tết Nguyên đán.



Tạo vùng xanh an toàn cho trường học



Trường PT DTBT THCS Hữu Khuông - Tương Dương nằm ở vùng ốc đảo của lòng hồ thủy điện bản Vẽ. Vì vị trí địa lý khá đặc thù nên so với nhiều địa phương khác, số người qua lại Hữu Khuông trong dịp Tết không nhiều. Tuy nhiên, trong những ngày Tết Nguyên đán, Hữu Khuông có khoảng 200 công dân là con em của xã đi làm ăn từ các nơi khác về ăn Tết và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Phun khử khuẩn khu nhà nội trú ở Trường PT DTNT THCS Chiêu Lưu - Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà Đây cũng là những mối nguy cho trường học, nhất là với môi trường của một ngôi trường bán trú với 183/208 học sinh của trường ăn, ở tập trung tại trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ trước khi về nghỉ Tết, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ tình hình của từng học sinh, những học sinh nào có người ở xa về phải báo cáo với lớp, với nhà trường. Trong những ngày nghỉ tết, học sinh được yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K, hạn chế không đi chơi xa và giữ khoảng cách an toàn ở những nơi đông người. Trở lại trường sau Tết, nhà trường cũng đã lên kế hoạch để kiểm tra sức khỏe cho học sinh.



Chia sẻ về điều này, thầy giáo Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông cho biết: Xã Hữu Khuông có 7 bản thì có đến học sinh của 6 bản ở bán trú tại trường, tỷ lệ học sinh bán trú chiếm đến hơn 90%. Theo kế hoạch của ngành, ngày mùng 7/2 học sinh sẽ trở lại trường nhưng ở trường chúng tôi các em sẽ tựu trường muộn hơn 1 ngày. Trước đó, giáo viên sẽ đến sớm hơn để tiến hành dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường. Nhà trường cũng đã xin ý kiến của phòng và của xã để tiến hành test mẫu gộp Covid-19 cho toàn bộ học sinh theo từng bản riêng để sàng lọc các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19.

Sau khi vào học, nhà trường sẽ thực hiện mô hình trường bong bóng trong khu nội trú để hạn chế tiếp xúc học sinh và môi trường bên ngoài, đảm bảo an toàn trường học.

Phun khử khuẩn khu nhà nội trú tại Trường PT DTNT THCS Chiêu Lưu - Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà Sau gần hai tháng chuyển sang hình thức học trực tuyến, dự kiến đầu tuần tới hơn 400 học sinh của Trường PT DTBT THCS Chiêu Lưu - Kỳ Sơn sẽ chính thức trở lại trường để học tập trung. Đây cũng là tin vui của toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường sau một thời gian dài chiến đấu với dịch bệnh, trong đó có 41 học sinh của trường bị nhiễm Covid-19.



Tại thời điểm này, Trường PT DTBT THCS Chiêu Lưu vẫn đang được trưng dụng để làm cơ sở điều trị bệnh nhân F0 cho huyện Kỳ Sơn và một số địa bàn lân cận và theo kế hoạch đến ngày 7/2, bệnh nhân cuối cùng mới xuất viện. Với lý do trên, thay vì tập trung toàn trường đi học trở lại theo đúng lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh của Chiêu Lưu sẽ đi học muộn hơn một tuần. Song song với đó, công tác khử khuẩn và chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn cũng sẽ được chú trọng hơn để đảm bảo an toàn tuyết đối cho nhà trường.

Chia sẻ về điều này, thầy giáo Nguyễn Văn Tám, Hiệu trưởng nhà trường nói thêm: Trong những ngày tới, trường chúng tôi sẽ được lực lượng y tế phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường cũng như khu nhà ở nội trú của giáo viên và học sinh. Sau khi công tác vệ sinh đã hoàn thiện, trường sẽ tiến hành dọn vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường. Theo kế hoạch, giáo viên ở những vùng đang có dịch sẽ được test Covid-19, học sinh sẽ được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Nhà trường cũng sẽ duy trì việc làm này thường xuyên để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh và giữ “vùng xanh” trong nhà trường, hạn chế ít nhất việc tiếp xúc giữa học sinh ở khu vực nội trú với những người ở bên ngoài và ở những nơi khác đến.

Trường PT DTNT THCS Chiêu Lưu được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Ảnh: Mỹ Hà Tổ chức cho học sinh toàn tỉnh trở lại trường



Đây là chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với toàn ngành Giáo dục về việc cho học sinh trở lại trường sau Tết trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều địa phương đã được kiểm soát và tỷ lệ tiêm chủng của học sinh, sinh viên ở các trường học đã đạt trên 90% đối với đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Tại Nghệ An, đến thời điểm này, ngoài một số trường có học sinh là bệnh nhân F0 phải nghỉ học cục bộ thì hầu hết học sinh ở 21/21 huyện, thành thị đã đi học trực tiếp từ trước Tết. Còn lại, chỉ có học sinh mầm non ở thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tạm thời chưa đến trường. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương này cũng đã khẩn trương chuẩn bị các phương án để đón học sinh mầm non trở lại trường. Điều này cũng đúng với đông đảo nguyện vọng của nhiều phụ huynh và giáo viên bởi bậc học này đã nghỉ học hơn 8 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phụ huynh Lê Thanh Bình - phường Hưng Bình (TP Vinh) cho biết: Gia đình chúng tôi có hai con đang ở tuổi mầm non, trong đó có một cháu 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Thực tế, thời gian qua, do nhà trường nghỉ học quá dài nên ngoài việc tôi phải tìm một nhóm trẻ để gửi con thì gia đình cũng phải tìm lớp để trang bị những kiến thức cần thiết cho cháu chuẩn bị vào tiểu học. Điều này, vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả nếu như so sánh với việc cháu được học tập trung tại lớp.

Đo thân nhiệt cho học sinh thành phố Vinh khi trở lại trường. Ảnh: Mỹ Hà Để chuẩn bị đón học sinh mầm non trở lại trường, từ trước Tết, UBND thành phố Vinh cũng đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các nhà trường phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ và phải thường xuyên nắm bắt tình hình dịch trên địa bàn để tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 có các biện pháp ngăn ngừa và ngăn chặn, xử lý ngay khi xuất hiện người nhiễm trong các trường học. Đồng thời xây dựng các phương án tổ chức dạy học khoa học, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Liên quan đến việc tổ chức đón trẻ mầm non, thành phố cũng yêu cầu các phường xã chỉ đạo các trạm y tế tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc tại các cơ sở giáo dục mầm non. Phối hợp với các lực lượng để tổ chức phân luồng cho phụ huynh và trẻ trước khi vào trường và giờ ra về để tránh tập trung đông người.



Do mầm non là bậc học nhỏ tuổi nhất, nên để đảm bảo an toàn, ông Lê Trường Sơn - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng cho biết: Toàn bộ học sinh mầm non thành phố Vinh sẽ đi học trở lại vào ngày 14/2, chậm hơn 1 tuần theo kế hoạch tựu trường sau Tết để các trường làm tốt công tác chuẩn bị. Trước khi học sinh nhập học ngoài các biện pháp phòng dịch, chúng tôi cũng yêu cầu các phụ huynh cùng phối hợp chuẩn bị kỹ tâm lý cho trẻ khi đi học, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời thông tin với nhà trường nếu trẻ có những biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi hoặc người thân của trẻ có tiếp xúc gần với những trường hợp F0.