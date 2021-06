Nghệ An: Đảm bảo an toàn cho VĐV tập luyện trước tình hình dịch bệnh phức tạp

Những ngày gần đây ở Nghệ An liên tục xuất hiện các ca bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vì thế để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tập luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Nghệ An đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Cánh cổng của trung tâm luôn đóng, các vận động viên và người nhà chỉ được ra vào khi có sự đồng ý của ban lãnh đạo trung tâm. Ảnh: Đức Anh