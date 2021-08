Nghệ An đảm bảo cơ sở vật chất để cách ly công dân về từ các tỉnh phía Nam

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh tại Khách sạn Amy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Trọng Kiên

Để sẵn sàng tiếp nhận, đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về thực hiện cách ly một cách an toàn, đúng quy định, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận các công dân về cách ly.

Đoàn công tác kiểm tra xác định khu cách ly tập trung của Ban CHQS thành phố Vinh tại Làng sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng Dân quân tự vệ TX. Cửa Lò chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết tại khu vực cách ly sẵn sàng đón công dân về cách ly một cách an toàn. Ảnh: Trọng Kiên

Dự báo những ngày tiếp theo Nghệ An sẽ tiếp đón lượng lớn công dân trở về. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho công dân trở về và cách ly một cách an toàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát các vị trí làm điểm cách ly tập trung, trong đó ưu tiên các điểm bố trí được số lượng lớn công dân. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị nhất là về lực lượng, cơ sở vật nhất, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, sẵn sàng tiếp nhận và cách ly các công dân một cách an toàn, đúng quy định.