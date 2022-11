Nghệ An đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu

(Baonghean.vn) - Thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, khiến xăng dầu thiếu cục bộ ở một số địa phương. Tại Nghệ An hiện vẫn đang đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho nhân dân, không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng...

Tại địa bàn xã Thanh Hương, Thanh Chương chỉ có duy nhất một cây xăng dầu Bính Huấn (nhượng quyền thương mại của Công ty xăng dầu Nghệ An). Ghi nhận tại đây xe máy, xe ô tô vẫn vào đổ xăng dầu bình thường.

Chị Nguyễn Thị Huấn, chủ cây xăng dầu cho biết: Hiện nay nguồn cung khó khăn hơn, hàng tháng cây xăng dầu được đơn vị cung ứng cho khoảng trên 100.000 lít xăng, dầu. Thời điểm này lượng xăng dầu nhập về có giảm hơn nhưng vẫn đảm bảo cung ứng được xăng dầu được trên địa bàn xã Thanh Hương.

Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Chương cho biết: Địa bàn huyện Thanh Chương có 26 cây xăng dầu, thời gian qua huyện phối hợp với Đội quản lý thị trường số 8 thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; Đảm bảo việc bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu không bị gián đoạn, nhất là trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Tình hình thị trường cung ứng xăng dầu trên địa bàn trước mỗi chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đều được cập nhật về phòng kinh tế hạ tầng Thanh Chương để kịp thời tham mưu xử lý.

Những ngày này, địa bàn huyện Đô Lương hoạt động xăng dầu đang ổn định. Chủ cây xăng dầu Quốc Xuân, thị trấn Đô Lương, cho biết: Hàng ngày chúng tôi bán trên 600 lít xăng, dầu, hiện nay do nguồn cung xăng, dầu khó khăn hơn, nên chúng tôi không bán cho các khách hàng mang theo thùng phi hoặc can. Hiện trong bể chứa đang còn khoảng trên 4.000 lít xăng dầu, đơn vị cung ứng thường xuyên kiểm tra, nếu hết hàng thì tiếp tục cung ứng, tuy nhiên số lượng giảm hơn trước đây.

Theo báo cáo của Đội quản lý thị trường số 5, địa bàn huyện Đô Lương hiện có 30 cây xăng dầu thì đều đang hoạt động. Đội phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương hàng ngày kiểm tra, giám sát tại các cây xăng dầu lẻ, đảm bảo cung ứng cho nhân dân. Trường hợp cửa hàng tạm ngừng hoạt động phải có lý do chính đáng, phải báo cáo bằng văn bản về Sở Công Thương Nghệ An nêu rõ lý do ngừng bán và chỉ được ngừng bán khi có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương Nghệ An.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 681 cây xăng dầu đang hoạt động bình thường, có 20 cây xăng dầu đã dừng hoạt động từ năm 2020 đến nay, nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ.

Qua tìm hiểu, một số thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn Nghệ An cho biết, hiện nay nguồn cung khó khăn hơn do không mua được hàng từ các thương nhân đầu mối để cung cấp cho hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Để đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn, Cục quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các địa phương, kiểm tra, giám sát ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu; Giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị hoạt động theo đúng nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động (nếu có) thì sẽ kiểm tra làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định. Kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay các thương nhân đầu mối vẫn đảm bảo cung ứng 58.000-62.000m3, cụ thể: Công ty Xăng dầu Nghệ An đáp ứng khoảng 32.000-33.000m3 xăng, dầu/tháng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đáp ứng khoảng 20.000-22.000m3 xăng, dầu/tháng; các thương nhân phân phối khác đáp ứng khoảng 6.000-7.000m3 xăng, dầu/tháng.

Trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay, Sở Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng, dầu.