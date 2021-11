Nghệ An đảm bảo gần 20 triệu m3 đất đá phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam

Cụ thể, theo bản phê duyệt bổ sung này, tỉnh có thêm 11 điểm khai thác cát sỏi làm vật liệu thông thường tập trung tại 3 huyện Tân Kỳ, Thanh Chương, Nghĩa Đàn; 5 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường tại Yên Thành, Nghĩa Đàn và Thanh Chương; 19 mỏ đất phục vụ đường cao tốc Bắc - Nam tại Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu); Diễn Đoài, Diễn Lợi, Diễn Yên (Diễn Châu); Hưng Yên Nam, Hưng Thắng, Hưng Phú (Hưng Nguyên); Hiến Sơn, Đại Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Sơn (Đô Lương); Nghi Lâm, Nghi Kiều (Nghi Lộc); 2 mỏ đá làm vật liệu thông thường tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Theo Ban quản lý dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải: Trong khi một số tỉnh thiếu mỏ đất đá nguyên liệu khá trầm trọng thì Nghệ An chuẩn bị các mỏ nguyên liệu dồi dào và hiện thậm chí vượt nhu cầu dự án đề ra. Tuy nhiên, do tính chất dự án cần nguyên liệu gần để đảm bảo thi công an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường và công trình hạ tầng khác nên Ban mong muốn và đề nghị nâng công suất cá biệt một số mỏ. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn và Ban đang đề nghị các chủ mỏ có văn bản báo cáo cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh Nghệ An giải quyết.