Nghệ An dẫn giải 10 đối tượng tội phạm qua đường hàng không

Sáng 25/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia chủ trì.

Trong 7 tháng qua đã xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 102 vụ so với cùng kỳ 2019. Trong đó, nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hóa; vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; gây rối trật tự, đe dọa, hành hung nhân viên hàng không; mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm trái quy định...

Về sản lượng điều hành bay đi và đến giảm đến 37% so với cùng kỳ, bay quá cảnh giảm 62% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 43 triệu khách, giảm 37,5%. Vận chuyển hàng hóa đạt 169.000 tấn, giảm 31,4%.

Ở Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh, mỗi ngày có từ 32 đến 34 lượt cất, hạ cánh, phục vụ khoảng 4.000 đến 4.200 lượt hành khách; ngoài ra Cảng còn thường xuyên đón các chuyến bay chuyên cơ phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc tại Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, an toàn, an ninh hàng không cơ bản ổn định; không xảy ra các hoạt động khủng bố, can thiệp bất hợp pháp cũng như các vụ việc phức tạp ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Cảng hàng không, nhất là an ninh, an toàn các chuyến bay.

Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận quần chúng nhân dân khi tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng còn thấp, nên trong năm vẫn còn phát sinh nhiều vấn đề có nguy cơ đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không như: việc hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm trái quy định; tung tin sai lệch về việc có bom, vật liệu nổ; xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế cảng hàng không; các đối tượng sử dụng thiết bị bay để quay phim, chụp ảnh trong khu vực cấm; tình trạng người dân canh tác và trồng cây cao trong khu vực tĩnh không, đốt rơm rạ, chăn thả gia súc, gia cầm vẫn diễn ra, gây nguy cơ đe dọa đến an toàn bay.