Nghệ An: Đàn lợn nái giảm hơn 13.000 con, việc tái đàn gặp khó

Đàn lợn nái trên địa bàn Nghệ An thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm 2019 đến nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thống kê đến tháng 5/2020, đàn lợn của Nghệ An có 901.000 con. Trong đó, đàn lợn nái có 163.973 con (lợn nái do nông hộ nuôi 110.000 con, trong các trang trại 53.725 con). So với thời điểm Nghệ An chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi (đầu năm 2019) thì đàn lợn nái giảm tới 13.023 con, do chủ yếu phải tiêu hủy vì nhiễm dịch tả.

Một số địa phương có nhiều lợn nái bị tiêu hủy: Nhân Thành, Phúc Thành (Yên Thành); Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu); Diễn Quảng, Diễn Vạn, Diễn Kim... (Diễn Châu); Minh Sơn, Quang Sơn (Đô Lương)...

Các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn chủ yếu nuôi lợn nái để tạo con giống tại chỗ. Ảnh: Xuân Hoàng Chính vì thiếu hụt đàn lợn nái trong cùng thời điểm, giá lợn giống tăng cao, nên ảnh hưởng tới việc tập trung tái đàn, tăng đàn để góp phần bình ổn giá thịt lợn trong thời gian vừa qua. Hiện nay, giá lợn giống từ 1,4 - 1,7 triệu đồng/con; lợn siêu nạc từ 2,5 - 3 triệu đồng/con. Giá lợn thịt hơi trên địa bàn Nghệ An vẫn "neo" ở mức cao, từ 84.000 - 87.000 đồng/kg.



Ông Ngô Đức Quỳnh – Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho rằng, để khôi phục đàn lợn nái, trước mắt nông hộ có thể sử dụng lợn F1 thương phẩm làm con giống sinh sản.