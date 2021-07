Nghệ An đang cách ly tập trung 287 người về từ TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh có 14.854 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng dịch Covid-19. Trong đó, hơn 12.000 người được cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. (Số cách ly tại nhà là 4.798 trường hợp; số theo dõi sức khỏe tại nhà: 7.935 trường hợp).

Ngoài ra, có 2.121 người đang được cách ly tập trung. Trong đó có 443 người thuộc diện F1, 93 F0...

Trong số những người đang cách ly tập trung này, có gần 1.200 trường hợp vừa về từ các vùng dịch trong cả nước. Trong đó, đông đảo nhất là số người về từ TP HCM, với 287 người. Ngoài ra, có gần 300 người khác cũng về từ TP HCM nhưng về trước thời điểm thành phố này thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên được phép cách ly tại nhà.

Công dân về ga Vinh đang được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Thành Cường Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đang yêu cầu tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Nghệ An lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh khi trở về phải đến Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn, phân luồng, chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi trở về nhà.



Hiện nay, tỉnh Nghệ An cũng đã có kế hoạch đón công dân ở TP HCM có nhu cầu về quê tránh dịch. Theo đó, những công dân có nhu cầu trở về Nghệ An sẽ đăng ký qua Website của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An có địa chỉ http:// dangkyveque.nghean.gov.vn; qua Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội đồng hương cấp huyện, xã hoặc qua Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành. Tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung cho các đối tượng khó khăn, những đối tượng còn lại thì phải tự túc kinh phí đi lại, cách ly, xét nghiệm.