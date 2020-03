Nghệ An: Đang cách ly, theo dõi 345 trường hợp để phòng dịch do virus Corona

Thông tin từ ngành Y tế Nghệ An: Ở thời điểm hiện tại, Nghệ An đang thực hiện cách ly, theo dõi 345 trường hợp, giảm 9 trường hợp so với ngày 29/02/2020.

Cụ thể: Nghệ An cách ly tại gia đình và cộng đồng 321 trường hợp. Trong đó có 175 trường hợp về từ Hàn Quốc, 10 trường hợp về từ lục địa Trung Quốc, 53 trường hợp về từ Đài Loan, 3 trường hợp về từ Malaysia, 6 trường hợp về từ Ma Cao, 1 trường hợp về từ Singapore, 7 trường hợp về từ tỉnh Vĩnh Phúc, 90 trường hợp tiếp xúc với người về từ vùng dịch.

Cách ly tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện 18 trường hợp, gồm 14 trường hợp về từ Hàn Quốc, 2 trường hợp về từ lục địa Trung Quốc, 1 trường hợp về từ Đài Loan và 1 trường hợp tiếp xúc gần với người về từ Hàn Quốc.