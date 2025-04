Thời sự

Nghệ An đang thẩm định chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 60 người với tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An cho biết tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I/2025 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chiều 9/5.