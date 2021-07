Nghệ An: Đánh sập đường dây núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng

Đầu tháng 6/2021, qua công tác trinh sát và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh xác định, trên địa bàn nổi lên 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, chuyên án đã nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.

Sau một thời gian tích cực xác minh và nắm chắc thông tin, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được 4 nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bao gồm:

Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh cầm đầu; Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh cầm đầu.

Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại Phường Trung Đô, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương cầm đầu.