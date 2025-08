Xã hội Nghệ An đạt 1 giải B và 1 giải C tại Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Tại cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức, Nghệ An có 2 nhóm tác giả đạt giải. Trong đó, nhóm tác giả đến từ Công an Nghệ An đạt giải B, nhóm tác giả đến từ Tỉnh đoàn Nghệ An đạt giải C.

Bài dự thi của nhóm “Vươn mình” - Công an Nghệ An đạt giải B cuộc thi. Ảnh: TĐNA

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND)(19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ phát huy tinh thần, trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bài dự thi “Vinh quang công an nhân dân Việt Nam” của Tỉnh đoàn Nghệ An đạt giải C cuộc thi. Ảnh: TĐNA

Cuộc thi có hai hình thức: Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến và thi viết. Trong đó, hai nhóm tác giả của Nghệ An đạt giải tại cuộc thi viết.

Cuộc thi viết được triển khai từ tháng 3 đến tháng 6/2025, đối tượng dành cho mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước. Nội dung xoay quanh lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; truyền thống quý báu của lực lượng CAND trong 80 năm qua; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đạt giải Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. Ảnh: TĐNA

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh, trật tự, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong kỷ nguyên mới.

Cảm nhận, tình cảm của Nhân dân, tuổi trẻ với lực lượng CAND, với hình ảnh người chiến sỹ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vự”, về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quần chúng với lực lượng CAND; trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống, cống hiến trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện 2 nhóm tác giả của Nghệ An đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: TĐNA