Nghệ An đạt 2 Huy chương Vàng tại giải Vô địch vật tự do, vật cổ điển năm 2021

Giải Vô địch vật tự do, vật cổ điển quốc gia năm 2021 do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 15, 16/12 tại Trung tâm Thi đấu thể thao Kiến An, TP. Hải Phòng

VĐV Nguyễn Tất Lộc đạt Huy chương Vàng ở hạng cân 77 kg. Ảnh: Kim Bảo Giải có hơn 100 vận động viên của 19 đoàn trên cả nước tham gia tranh tài ở nhiều hạng cân. Đoàn Nghệ An có 5 vận động viên tham gia thi đấu cả 2 nội dung: vật tự do và vật cổ điển.



Kết thúc giải, đoàn Nghệ An đạt 3 Huy chương: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc (VĐV Nguyễn Tất Lộc HCV, vật cổ điển, hạng cân 77 kg; VĐV Hoàng Văn Tân HCV, vật cổ điển, hạng cân 67 kg; VĐV Nguyễn Bá Lực HCB, vật tự do, hạng cân 74kg). Đoàn Nghệ An giành giải Ba toàn đoàn.