Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động kết nối, thu hút nhà đầu tư Trung Quốc

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi Tọa đàm. Tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Hoàng Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Kim Oanh

Tham gia tọa đàm có các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, các đối tác cung ứng của Tập đoàn Thiên Năng như: Tập đoàn điện khí Cánh buồm xanh; Công ty Cổ phần thiết bị thông minh Vĩnh Sáng; Công ty Cổ phần thiết bị thông minh Sáng Vi; Công ty Cổ phần in ấn đóng gói Trường Hưng; Công ty TNHH khoa học kim khí Thành Phát;…

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Đức

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Nghệ An vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài với 129 dự án đầu tư đến từ 14 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 3,7 tỷ USD. Trong đó Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ nhất về số dự án và vốn đầu tư tại tỉnh Nghệ An với 38 dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 2 tỷ USD.

Đại diện Công ty Cổ phần In ấn đóng gói Trường Hưng trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh

Chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chủ trương của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và một số ngành sản xuất thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao. Những lĩnh vực Nghệ An đang ưu tiên thu hút đầu tư đều là thế mạnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, vì vậy Nghệ An chính là địa bàn đầy tiềm năng với rất nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư Trung Quốc khi muốn triển khai dự án tại Việt Nam.

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Tập đoàn JuTeng. Ảnh: Anh Đức

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có, tỉnh Nghệ An mong muốn kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Trung Quốc đến nghiên cứu, đầu tư kinh doanh, du lịch tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết luôn đồng hành với các nhà đầu tư trong việc khảo sát, lựa chọn địa điểm, giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư.

Ngoài tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, minh bạch, giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án, trong đó tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 5 giải pháp trọng tâm như: Quy hoạch và mặt bằng; Hạ tầng đồng bộ; Nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Tập đoàn Runergy. Ảnh: Kim Oanh

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã có phiên kết nối, trao đổi và mong muốn có cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử… với tỉnh Nghệ An.

Kết luận tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An trân trọng cảm ơn cảm ơn sự giới thiệu, kết nối của Tập đoàn Thiên Năng; cảm ơn các nhà đầu tư Trung Quốc đã và sẽ lựa chọn tỉnh Nghệ An là điểm đến để khảo sát đầu tư; khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực hơn về cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị công tác quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các yêu cầu đồng bộ khác để kịp thời đón nhận, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có các Nhà đầu tư Trung Quốc vào tỉnh Nghệ An.

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Tập đoàn Shandong vào ngày 9-9. Ảnh: Anh Đức

Trong chuyến công tác này, Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An đã làm việc và tham quan các nhà máy, dây chuyền sản xuất của các Tập đoàn: JuTeng, Runergy, Shandong, Thiên Năng. Đây là những nhà đầu tư chiến lược đã thực hiện và đang nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án tại Nghệ An.