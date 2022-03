Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" tỉnh Nghệ An năm 2022.

Theo đó: Tháng hành động vì ATTP năm nay có chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Tháng hành động vì ATTP được triển khai nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Việc triển khai Tháng hành động vì ATTP nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động vì ATTP gồm: Tổ chức Lễ phát động, hội thảo phổ biến "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"; tổ chức chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP bằng nhiều hình thức; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức thanh tra, kiểm tra mới với hậu kiểm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; các sở, ngành, địa phương tổ chức thành lập đoàn giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và giám sát mối nguy ô nhiễm đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều.

UBND tỉnh Nghệ An giao rõ: Tại tuyến tỉnh, Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ATTP tỉnh) chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2022 đạt hiệu quả và các mục tiêu… Tại tuyến huyện và xã, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn căn cứ kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2022 của UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành liên quan xây dụng kế hoạch và triển khai thực hiện. Các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.