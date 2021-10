Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng

Hiện huyện Hưng Nguyên đang tiến hành các bước đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích 46ha còn lại trên cơ sở bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng, phù hợp với quy định pháp luật cho các tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Nghệ An: Gấp rút triển khai thi công các hạng mục Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng (Baonghean.vn) - Đại diện chủ đầu tư Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng cho biết, hiện Công ty đang gấp rút triển khai thi công các hạng mục của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để đưa 2 lò hỏa táng với công nghệ hiện đại nhất vào hoạt động trước ngày 30/11/2021... Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng: Đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (Baonghean.vn) -Theo các quy định của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng đang triển khai tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) được UBND tỉnh Nghệ An ban hành các Quyết định số: 7362/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (lần 3). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sau cuộc họp vào ngày 6/9/2021, đến thời điểm này, UBND huyện Hưng Nguyên đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 32,55 ha để triển khai các bước tiếp theo.



Chủ đầu tư tập trung phương tiện, máy móc thi công đường vào dự án Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên khẳng định, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đã được huyện tổ chức đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch. Thể hiện là từ tháng 3/2018, huyện Hưng Nguyên đã thành lập, kiện toàn Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án công viên sinh thái vĩnh hằng. Ngày 17/5/2019, huyện Hưng Nguyên cũng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân công bố quy hoạch Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại hội trường UBND xã Hưng Tây. UBND xã Hưng Tây đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban của UBND huyện Hưng Nguyên, đơn vị đo đạc tiến hành đo đạc xác định diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất trong quá trình thành lập bản đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB. Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên đọc Quyết định công bố dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, ngày 17/5/2019 . Ảnh tư liệu Báo Nghệ An Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên thời điểm năm 2019 gồm ông Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy và ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện một số đơn vị liên quan và đông đảo người dân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên dự Lễ Công bố Quy hoạch Dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, ngày 17/5/2019 - Ảnh tư liệu Báo Nghệ An Trên cơ sở đó, vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Hưng Nguyên đã ban hành nhiều thông báo thu hồi đất và ngày 21/12/2020 ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường GPMB thực hiện dự án. Huyện cũng đã tổ chức 5 cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan để thông báo chủ trương, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB dự án.



Xã Hưng Tây cũng đã ban hành Thông báo số 73/TB-UBND, ngày 26/2/2021 về cung cấp chứng cứ liên quan đến dự án công viên sinh thái vĩnh hằng. Tuy nhiên, hết thời hạn niêm yết thông báo nhưng người dân không cung cấp được giấy tờ liên quan để chứng minh được Nhà nước giao đất. Hội đồng xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất của xã Hưng Tây đã tiến hành 4 cuộc họp và đều có sự tham gia của tổ công tác GPMB huyện Hưng Nguyên. Sau đó, niêm yết công khai bản xét duyệt nguồn gốc đất từ ngày 20/4/2021 - 4/5/2021.

Phối cảnh dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên Một góc khu vực dự kiến xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên Trong 32,55 ha đất dự án đã được huyện Hưng Nguyên bàn giao mốc cho chủ đầu tư thì có hơn 22,2 ha đất được UBND huyện Hưng Nguyên ban hành quyết định thu hồi đất và đã hoàn thành thu hồi đất. Trong đó, diện tích đất giao thông, thủy lợi là hơn 1,7438 ha; diện tích đất rừng sản xuất là hơn 18,8ha; diện tích đất nuôi trồng thủy sản là hơn 1,5 ha. Cụ thể, ngày 6/9/2021, UBND huyện Hưng Nguyên ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 1,7ha đất giao thông; hơn 4,6 ha đất rừng sản xuất do UBND xã Hưng Tây quản lý, sử dụng để thực hiện dự án và phê duyệt phương án bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án với tổng diện tích đất do UBND xã Hưng Tây quản lý, sử dụng theo Quyết định số 983/QĐ-UBND số tiền 73,961 triệu đồng.



Đến ngày 10/9/2021, UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc thu hồi đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã Hưng Tây quản lý với diện tích thu hồi hơn 1,5 ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản và 0,2676 ha đất đất rừng sản xuất. Tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 10/9/2021, UBND huyện Hưng Nguyên đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cho diện tích hơn 1,8 ha do UBND xã Hưng Tây quản lý, sử dụng với số tiền 145,188 triệu đồng.



Ngày 11/10/2021, UBND huyện Hưng Nguyên tiếp tục ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc thu hồi 13,9641 ha đất rừng sản xuất do UBND xã Hưng Tây quản lý. Ngày 11/10/2021, ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án số tiền hơn 1,776 tỷ đồng cho diện tích trên.

Trên cơ sở xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất của xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 4 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1,995 tỷ đồng. Đây là những hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất và các hộ gia đình, cá nhân trên đã đồng ý nhận tiền bồi thường GPMB theo các quyết định phê duyệt.

Ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An cho biết, hiện chủ đầu tư đang tích cực thi công tuyến đường để đảm bảo điều kiện phục vụ việc vận chuyển, giao thông ra, vào dự án. Công ty cũng mong muốn các cấp chính quyền sớm hoàn thành công tác GPMB để bàn giao mốc cho chủ đầu tư triển khai thi công, cố gắng đưa 2 lò hỏa táng vào hoạt động trước ngày 30/11/2021.

Khoảng cách các hạng mục của dự án tới khu dân cư đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Vị trí dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng theo quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 Đối chiếu với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3404/QĐUBND ngày 18/9/2021, đến nay vẫn còn hơn 46 ha đất chưa hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án.



Theo lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Nguyên, trong hơn 46 ha này có hơn 32,1 ha đất do UBND xã Hưng Tây quản lý, sử dụng và có hơn 13,9 ha đất do các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã sử dụng; hơn 61m2 đất do ngành Điện lực quản lý, sử dụng. Hiện Hội đồng GPMB đang tiến hành trích lục, trích đo và thực hiện các bước theo quy trình để tiến tới GPMB diện tích đất này.

Ông Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định, huyện đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng đúng quy trình, bảo đảm các quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tiến hành các bước đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư, bảo đảm đầy đủ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.

Dự kiến ngày 15/10/2021, tại trụ sở UBND xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đối thoại, trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Thành phần gồm các hộ dân, công dân tại xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có kiến nghị liên quan; đại diện các sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải…; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, lãnh đạo xã Hưng Tây, lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An. Tại cuộc đối thoại này các các cấp chính quyền sẽ cùng các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư sẽ trả lời, giải đáp các thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng.

Nghệ An cần sớm có công trình dịch vụ hỏa táng (Baonghean.vn) - Do Nghệ An chưa có lò hỏa táng, nên lâu nay bà con nhân dân trong tỉnh vẫn phải vào Hà Tĩnh hoặc ngược ra Thanh Hóa... Điều đó dẫn đến nhiều phiền phức do đường sá đi lại xa xôi, thủ tục có lúc cũng rườm rà.

Xây công viên nghĩa trang sinh thái và nhà hỏa táng: Việc bức thiết của Nghệ An (Baonghean.vn) - Dù muốn hay không, con người ai cũng có một chuyến đi cuối cùng, “một chuyến đi đặc biệt”: rời “cõi tạm”, về với “thế giới bên kia”.