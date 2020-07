Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Trong mùa khô 2019 - 2020, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, nhất là sự tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19. Song, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; động viên Đội quy tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở ngành tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên Đồng thời, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là việc cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; chỉ đạo Đội Quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp giúp nước bạn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào nói chung, Nghệ An với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng.

Với nhiều nỗ lực cố gắng, mùa khô 2019-2020, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 57 hài cốt liệt sĩ ở Lào đưa về nước, 1 hài cốt liệt sĩ ở trong nước... Trong quá trình quy tập, Đội quy tập luôn chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn về người, trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Chung Trong hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, trên địa bàn tỉnh và đề ra phương hướng, thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2020-2021.

Theo đó, mùa khô 2020-2021, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An xác định, tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, phấn đấu tìm kiếm, quy tập, di chuyển về nước hết các phần mộ liệt sĩ đã khảo sát và có thông tin tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun do các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân Lào cung cấp; chỉ đạo tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; những phần mộ có đủ thông tin chính xác thì xây dựng kế hoạch, tổ chức quy tập và bàn giao cho UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức Lễ an táng theo quy định.