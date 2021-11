Nghệ An đẩy nhanh tốc độ và đảm bảo an toàn tiêm Vắc xin Covid-19

Hội nghị thực hiện rà soát đánh giá việc cập nhật nền tảng dữ liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và chấn chỉnh lại việc thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc "Tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP".

Điểm cầu Sở Y tế Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung Tại hội nghị này, Nghệ An là một trong những địa phương được biểu dương về thực hiện tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Tính đến hết ngày 4/11, Nghệ An xếp thứ 4 trong tổng số 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất, với tỷ lệ 106,06 % (Tính theo số mũi tiêm/ số vắc-xin phân bổ theo quyết định; số mũi tiêm thực tế có thể nhiều hơn số liều vắc-xin phân bổ).



Cụ thể: Tính đến hết ngày 4/11, Nghệ An đã thực hiện 1.209.845 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, số người tiêm 2 mũi là 138.348. Số người tiêm ít nhất 1 mũi là 1.071.497. Trong ngày 4/11, Nghệ An thực hiện đợt tiêm thứ 25 với vắc-xin Abdala của Cuba, với tổng số 79.178 mũi. Dự kiến trong ngày 5/11 này, sẽ có thêm khoảng 150.000 người được tiêm vắc-xin Abdala mũi 1.

Từ ngày 28/10 đến 4/11, Nghệ An đã được phân bổ 435.600 liều vắc-xin Abdala (đợt 25); 116.760 liều vắc-xin Pfizer và 772.360 liều vắc-xin AstraZeneca. Ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế, Nghệ An đã phân bổ ngay số vắc-xin này về các huyện, thành, thị. Các huyện, thành, thị sau khi hoàn thành tiêm đợt 25 sẽ tiến hành triển khai ngay các đợt tiêm thứ 26 với 2 loại vắc-xin Pfizer và AstraZeneca.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 5/11, trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc-xin Covid-19 quốc gia, Nghệ An tụt xuống nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất, với 71,67%. Sở dĩ có điều này là do ngay sau khi có quyết định phân bổ của Bộ Y tế thì Cổng thông tin đã cập nhật thêm ngay số liệu vắc-xin. Trong khi đó, đến chiều tối 5/11, 772.360 liều vắc-xin AstraZeneca mới được phân bổ mới về tới Nghệ An.